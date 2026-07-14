Kazım Budak'tan Haluk Levent'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Kazım Budak'tan Haluk Levent'e Sert Eleştiri

Kazım Budak\'tan Haluk Levent\'e Sert Eleştiri
14.07.2026 16:12
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Deprem yardımlarına katılan Kazım Budak, Haluk Levent'i algı operasyonu yapmakla suçladı.

6 Şubat depremlerinde İstanbul'dan yüklediği iş makinesini Elbistan'a ulaştırırken kaydedilen görüntüleriyle hafızalara kazınan Kazım Budak, "Haluk Levent denilen zat Hatay'da 'Devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati ve çıkarları için algı operasyonu yaptı. Yazıklar olsun ona, devlet burnundan fitil fitil getirsin" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'dan yüklediği iş makinesini Elbistan'a ulaştırırken kaydedilen görüntüleriyle hafızalara kazınan tır şoförü Kazım Budak, aradan geçen sürenin ardından o günleri anlattı. Son günlerde deprem yardımlarıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara da değinen Budak, "Biz oraya para için gitmedik. Şöhret olmak için gitmedik. Allah rızası için, milletimiz için, can kurtarmak için gittik" dedi.

"Biz vardığımızda devlet oradaydı, ekipler görevlerinin başındaydı"

Bölgeden aktarılan bilgilerin aksine yardıma gittikleri zaman devletin tüm kolluk kuvvetlerinin orada yardıma hazır bulunduğunu dile getiren Kazım Budak, "Depremin ardından milyonlarca insan yardım için bölgeye koştu, oraya gitti. Biz de gittik. Fakat özellikle şunu söylemek istiyorum; millet olarak devletimize sonuna kadar güvenmeliyiz. Çünkü Türkiye'mizde yaşayan 85-86 milyon insan devletimizin güvencesi altındadır. Herkes devletine yaslansın, devletinin arkasında dursun. Biz belki 9 saat, 10 saat sonra bölgeye ulaştık. Ama devlet bizden çok daha önce gitmişti. Biz vardığımızda devlet oradaydı. Jandarması oradaydı, polisi oradaydı, askeri oradaydı. AFAD oradaydı, Kızılay oradaydı. Bütün devlet kurumları, bütün ekipler görevlerinin başındaydı" dedi.

Haluk Levent ve beraberinde kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulmalıdır"

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ve yüklü miktarda dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Haluk Levent'i de sert bir dille eleştiren Budak, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"O süreçte yanlış algı operasyonları yapanlar oldu. Bugün görüyoruz ki bunu kendi çıkarı ve menfaati için yapanlar varmış. Devletimiz güçlüdür. Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Biz vatandaş olarak devletimizin gerekli incelemeleri yapmasını, varsa sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. Millet olarak devletimizin yanında olmalıyız. Sosyal medyanın çok büyük bir yönlendirme gücü var. Bu nedenle insanlar dikkatli olmalı. Her gördüğüne inanmamalı. Dürüst medyayı araştırmalı, doğru habercilik yapan basın kuruluşlarına güvenmelidir. AHBAP Derneği'ni kuran şahıs bu milleti kandırdı. Hatay'a gitti, 'Burada devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati için algı operasyonu yaptı, çıkarları için. Yazıklar olsun ona, devlet burnundan fitil fitil getirsin. Haluk Levent denilen zat ve bununla beraber kim varsa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden tek tek hesap sorulmalıdır. Bizde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı var. Bizde menfaat yok, para yok. Bizde iman gücü var; oraya iman gücüyle gittik. Biz oraya para için gitmedik. Şöhret olmak için gitmedik. Televizyonlara çıkmak, reklam yapmak için gitmedik. Şirketlerden para toplayıp isim yapmak için gitmedik. Biz Allah rızası için, milletimiz için, insanımız için, can kurtarmak için gittik. Bizim gücümüz para değil, iman gücüydü. Merhamet gücüyle yola çıktık. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Biz deprem bölgesine vardığımızda devletimiz zaten oradaydı. Millet olarak birlik içinde olmalı, devletimize güvenmeli ve her zaman yanında durmalıyız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Haluk Levent, 3. Sayfa, Deprem, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Budak'tan Haluk Levent'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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