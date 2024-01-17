Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Halk Kafe\'de Vatandaşlarla Buluştu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Kasım'da meydana gelen fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle büyük zarar gören ve belediye tarafından gerekli tadilatlar yapılarak kısa sürede yeniden halkın hizmetine açılan Halk Kafe'de halkla bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Posbıyık, 19 Kasım felaketinde büyük zarar gören ve belediye tarafından gerekli tadilatlar yapılarak kısa sürede yeniden halkın hizmetine açılan Halk Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik ekip ile çalışmaları yerinde takip edip bilgi alan Başkan Posbıyık, afet sonrası zarar gören tüm alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, özellikle halkın faydalandığı Halk Kafe'yi bir an evvel hizmete almak için çaba gösterdiklerini anlattı. Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Felakette, kasırgada Halk Kafe büyük zarar gördü. Özellikle camları çok büyük olduğu için, özel camlar olduğu için hazırda camları yoktu. Halkın bir an evvel rahat çay içmesini temin etmek için hemen harekete geçtik, ilk önce özel camların siparişini yaptırdık. Bu sefer daha kalın, dalgaya biraz daha dayanıklı camlar sipariş ettik ve süratle burada gece gündüz çalışarak halkın çay içme, oturma, sohbet etme imkanlarını ortaya koymak için büyük çaba gösterdik. Allah'a şükür bir hafta evvel burayı halkın hizmetine açtık hayırlı olsun diyorum."