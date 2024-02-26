Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kaymakam Mehmet Yapıcı\'yı ziyaret etti

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Posbıyık, Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte İlçe Kaymakamı Yapıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ereğli'ye yaraşır bir seçim dönemi geçirmek istediklerini belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Ekibimizle birlikte sahada seçim çalışmalarına başladık ve sizlere nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Ereğli'ye yakışan, yaraşır bir seçim dönemi geçirmek istiyoruz. Tüm aday arkadaşlar, benim dostlarım hepsine başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, demokrasiye yakışan biçimde bir seçim dönemi olur."

Kaymakam Yapıcı da seçim döneminde devletin tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağını belirterek, "Çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Biz devletin tüm kademeleriyle huzurlu bir seçim dönemi geçirmek için görevimizi yerine getireceğiz" diye konuştu.