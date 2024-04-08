Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi başkan yardımcıları atadı

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi başkan yardımcılığı görevine CHP Belediye Meclis üyeleri Çetin Yiğit ve Gökhan Günay'ı atadı. Oğuz Cömert, Selma Açıkgöz ve Atilla Bulak'ın başkan yardımcılığı görevleri ise devam edecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevine 6. kez seçilen Başkan Posbıyık, mazbatasını alıp görevine başlamasının ardından ilk atamalarını gerçekleştirdi. Başkan Posbıyık, siyasi başkan yardımcılığı görevine CHP Belediye Meclis üyeleri Çetin Yiğit ve Gökhan Günay'ı atadı. Atamanın ardından Yiğit ve Günay, Başkan Posbıyık'a yaptıkları ziyaretin ardından görevlerine başladı.

2019-2024 döneminde memur kadrosundan başkan yardımcılığı görevini sürdüren Oğuz Cömert, Selma Açıkgöz ve Atilla Bulak, yeni dönemde de başkan yardımcılığı görevine devam edecek.