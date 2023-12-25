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Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesini Üniversite Öğrencilerine Anlattı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesini Üniversite Öğrencilerine Anlattı

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü Ata Tohumu Projesi, ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı olarak anlatıldı. Belediyenin tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde, yerel tohum çalışmaları ve mevsimlik çiçek dikimi uygulamalı olarak gösterildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesini Üniversite Öğrencilerine Anlattı
25.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü Ata Tohumu Projesi, üniversite öğrencilerine uygulamalı olarak anlatıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla belediyenin Delihakkı'da bulunan tesislerinde başlatılan Ata Tohumu Projesi, ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı olarak anlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, Park ve Bahçeler Birimi Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz'ın eğitmenliğinde ZBEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojileri 2. sınıf öğrencileri Emirhan Özer, Arda Oğuz, Semih Eren Solmaz, Gülten Çiloğlu ve ders sorumlusu Yasin Özkan'ın 'İklim ve Yerli Tohumlandırma' konularında uygulamalı olarak bilgilendirdiklerini söyledi.

Sivrikaya, "Tesislerimize gelen üniversite öğrencilerine, belediyemizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 serada ürettiğimiz 15 çeşit yerel tohum çalışmaları anlatıldı, uygulamalı tohum ekimi ve mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimden sonra mutlu ayrıldılar" dedi.

Kaynak: ANKA
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