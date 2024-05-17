Keçiören Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyor

Keçiören Belediyesi 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutluyor

Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Vosvos konvoyundan E-Spor Turnuvası finaline, Gençlik Alayı yürüyüşünden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

17.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gün boyu coşku ile kutlanacak. Vosvos konvoyundan E-Spor Turnuvası finaline, Gençlik Alayı yürüyüşünden Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konserine Keçiörenliler milli bayram coşkusunu dolu dolu yaşayacak. Tüm Ankaralıları kutlamalara davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören'imizi Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatarak adeta kırmızı beyaza boyadık. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm Ankaralıları etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

Konser coşkusu yaşanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Keçiören birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne olacak. Sabah Atatürk heykeline çelenk bırakma töreni ile başlayacak olan kutlama ve anma programları, vosvos konvoyuyla şehir turu, E-Spor final etkinliği ve Veli Erdem Karakülah konseriyle devam edecek. Akşam gerçekleştirilecek Gençlik Alayı yürüyüşünün ardından ise ünlü şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne alarak 19 Mayıs kutlamalarının coşkusunu doruğa çıkaracak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyor - Son Dakika

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