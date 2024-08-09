Keçiören Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ailelerine Motivasyon Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik motivasyon programı düzenlendi.
Keçiören Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşmak ve karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla desteklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçedeki Anafartalar Konağı'nda özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik motivasyon programı düzenlendi. Çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen özel bireyler ve aileleri, moral bulup keyifli vakit geçirdi.
Gerçekleştirilen etkinlikte çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yönelik masallar anlatıldı. Müzik eşliğinde eğlenen özel gereksinimli çocuklar için, el becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı. Çikolata atölyesinde kendi elleriyle çikolata hazırlayan çocuklar mini konser eşliğinde gönüllerince eğlendi. - ANKARA
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