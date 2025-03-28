Keçiören\'de Ramazan İftarları ve Şenlikler Coşkuyla Kutlandı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 11 farklı noktaya kurulan iftar çadırları ve salonlarda Ramazan ayı boyunca 200 bine yakın vatandaş iftar yaptı.

Günlük yaklaşık 8 bin kişinin iftar yaptığı Keçiören ilçesinde Ramazan ayı birlik, beraberlik ve coşku içerisinde geçti. Belediyenin kendi imkanları ve personeli tarafından hazırlanan yemekler ve tatlılar iftar çadırlarında vatandaşın sofrasına ulaştı. Eski Ramazanları yaşamak isteyen, iftar saatinde evine yetişemeyen, ihtiyaç sahibi vatandaşların misafir edildiği iftar sofralarında Ramazan ayının huzuru ve maneviyatı coşkuyla yaşandı. Öte yandan Kalaba Kent Meydanı ve Atapark Mahallesi'ne kurulan şenlik alanlarında konserler ve renkli etkinliklerle çocuklar ve aileler eğlenceli Ramazan akşamları yaşadı.

İftara yetişemeyen 60 bin vatandaşa kumanya dağıtıldı

Her gün binlerce kişiyi iftar sofrasında misafir eden Keçiören Belediyesi. trafikte veya yolda olanları da unutmadı. İftar saatinde evine ulaşamayan 60 bin vatandaşa oruçlarını açabilmesi için ilçe genelinde içerisinde hurma, su ve sandviç bulunan kumanya dağıtımı yapıldı.

"Keçiören'de Ramazan bir başkadır"

Kurulan iftar çadırlarında ve salon iftarlarında günlük binlerce vatandaşın orucunu açtığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ilçemizde 11 noktaya iftar sofrası kurduk. Bu sofralarda her gün binlerce vatandaşımızı bir araya getirdik. İftar sonrası ise iki farklı noktada kurduğumuz Ramazan şenlik alanında hemşehrilerimize ve çocuklarımıza keyifli Ramazan akşamları yaşattık. Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu Keçiören'de her daim yaşatacağız. Keçiören'de Ramazan bir başkadır" dedi. - ANKARA