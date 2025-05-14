Keçiören'de Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Keçiören'de Yılsonu Sergisi Açıldı

Keçiören\'de Yılsonu Sergisi Açıldı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), 2024-2025 eğitim yılında kursiyerlerin hazırladığı 2 binden fazla eseri sergiledi. Sergi açılışında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, KEÇMEK'in daha fazla etkinlikler düzenleyeceğini açıkladı.

14.05.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), açılan yılsonu sergisiyle ziyarete açıldı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan 2 binden fazla eseri Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açılan yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın katıldığı sergi açılış törenine kurs dönemini başarıyla tamamlayan yüzlerce kursiyer katıldı. 13-23 Mayıs 2025 tarihlerinde açık olacak sergide takıdan hediyelik eşyaya, geleneksel el nakışları çeyizliğinden ev dekorasyonu ürünlerine kadar 2 binden fazla ürün yer alıyor.

"Ürünlerin hem sergilenmesi hem de satışının yapılması için düzenleyeceğiz"

Açılışta katılımcılara seslenen Başkan Özarslan, "KEÇMEK'i olduğu yerde saydırmak değil daha güzel işler ortaya koyan merkezler haline getireceğiz. Bu noktada hedeflerimiz var. En kısa zamanda Ihlamur Vadisi'nin içerisinde bulunan Çeşni Konağı'nı, KEÇMEK'lerde üretilen ürünlerin hem sergilenmesi hem de satışının yapılması için düzenleyeceğiz. Marifetli analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünler hak ettiği değeri bulacak. Yeni kurs merkezleri açmak için de mahallelerimizde yerler bakıyoruz. Yani hemen hemen iki üç mahalleyi kapsayacak şekilde bu tanzim satış mağazalarımızı açmak ve garantörlüğünü üstlenmek suretiyle hizmetinize sunacağız. Sadece yılsonu sergilerinde değil, o maharetli eller bütün bu sergiledikleri eserleri o mağazalarda bütün bir yıl boyunca sergileyebilsin istiyoruz" dedi.

"60 proje sözümüzün yüzde 45'ini bir yılda tamamladık"

Keçiören'e verdikleri 60 proje sözünün yüzde 45'ini bir yılda tamamlayarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Başkan Özarslan, "Şükürler olsun 60 proje sözüyle yola çıktığımız bu kutlu yolda, geçenlerde malumunuz 23 tane yeni, sıfır eserimizi halkımızın hizmetine açtık. 60 projenin yüzde 45'ini, yani 27'sini şükürler olsun bir sene içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu azimle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da aynı gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda KEÇMEK bünyesinde toplam 12 kurs merkezinde 60 branşta eğitim programı düzenlendi. 73 usta öğreticinin bulunduğu, 230 kursun açıldığı merkezlerde toplam 3 bin 573 kursiyere eğitim verildi. Kurs dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitim aldıkları alanlarda ürettikleri ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomisine katkı sunma imkanı buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Kültür Sanat, Belediye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören'de Yılsonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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