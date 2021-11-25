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Keçiören "Kadına şiddete hayır" dedi - Son Dakika

Keçiören "Kadına şiddete hayır" dedi

25.11.2021 16:58
Keçiören "Kadına şiddete hayır" dedi

Keçiören'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadına yönelik şiddeti esefle protesto ediyoruz.

Keçiören'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadına yönelik şiddeti esefle protesto ediyoruz. ve diyoruz ki kadına vurmak erkeklik değil, kadını dövmek delikanlılık değil, kadını öldürmek yiğitlik değil, kadına şiddet ve kadın cinayeti acizliktir. Kadına şiddetin olmadığı bir Keçiören, Ankara, Türkiye ve dünya diyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi kadın temsilcileri, mülteci kadınlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tüm katılımcıların turuncu maske ve şal takarak kadına yönelik şiddeti kınandığı programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet toplumumuzda arttı. Şiddet olayı hem şehrimizin hem de toplumumuzun bir problemi. Toplumsal bir sıkıntımız olan kadına yönelik şiddetin üzerinde durmalıyız. Hiçbir şey şiddetin gerekçesi olmaz, şiddetin mazereti olmaz. Kırmak, dökmek, yıkmak, vurmak bunlar ne erkeğe ne de kadına yakışan eylemlerdir. Özellikle bir erkeğin kadına vurması, onu dövmesi kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi bu erkeklik, delikanlılık ve mertlik de değildir" ifadelerini kullandı.

"Yüreğimizi kararttı"

Kadına yönelik şiddetin ana sebepleri arasında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile ekonomik sebeplerin yer aldığını aktaran Altınok, şiddet olaylarından en çok da çocukların etkilendiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Şiddetin eğitimle ya da eğitimsizlikle de alakası yok. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde yüreğimizi kanatan ve karartan bir kadın cinayeti yaşandı. Gencecik bir kızımız İstanbul'da bir ruh hastası cani tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Yüce Rabbim kimseye bir başkasını öldürme yetkisi vermemiştir. Ankara'nın en büyük ilçesi olarak Keçiören'de de aile içi şiddet yaşanıyor. Bizim bunu sosyolog ve psikologlarımız eşliğinde anlatmamız lazım. Sevgi Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyuruyor. Kadına yönelik her şiddet aynı zamanda anneye yönelik şiddettir. Şiddet vakalarına fitne fesatla yaklaşmamalı zayıfın yanında olmalıyız. Bu anlamda arabulucu olma noktasında adımlar atmalıyız. Bunun nedenlerini ev ev gezerek anlatmalıyız. Gerek kadına yönelik şiddetten gerekse aile içi şiddetten en çok etkilenen ise çocuklarımızdır. Yavrularımızın yüzlerine bakıyorum kimileri solmuş, kimilerinin de gözleri mutsuz anlamlar içeriyor. Anne ve babanın ayrı olması çocuklarımızı uyuşturucunun ve diğer ahlaki sıkıntıların içerisine atıyor. Bu konuda mutlaka önlemler almalıyız."

Başkan Altınok konuşmasının ardından kadınlarla birlikte gökyüzüne turuncu balon bırakarak, kadına yönelik şiddetin son bulması temennisinde bulundu.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen program öncesinde ise Anadolu Kadın Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü Çeliksoy tarafından Keçiören Belediyesi Meclis Salonu'nda bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide kadına yönelik şiddetin psikolojik ve toplumsal nedenleri ele alınarak, şiddetin önüne nasıl geçilebileceği anlatıldı. - ANKARA

Keçiören Kadına şiddete hayır dedi
Keçiören Kadına şiddete hayır dedi
Keçiören Kadına şiddete hayır dedi
Keçiören Kadına şiddete hayır dedi

Turgut Altınok, Keçiören, Protesto, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören 'Kadına şiddete hayır' dedi - Son Dakika


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