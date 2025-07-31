Kedi Tüyü İddialarına Veterinerlerden Yanıt - Son Dakika
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Kedi Tüyü İddialarına Veterinerlerden Yanıt

Kedi Tüyü İddialarına Veterinerlerden Yanıt
31.07.2025 14:19
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TVHB Başkanı Eroğlu, kedi tüylerinin akciğere kaçmasının ölümcül enfeksiyonlara yol açmadığını belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Sakarya'da bir vatandaşın akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, "Veteriner hekimlik ve tıp literatürüne göre hayvan tüylerinin doğrudan solunum yoluyla akciğere kaçarak ölümcül enfeksiyona sebep olduğuna dair bilimsel ve kanıta dair bilgiler bulunmamaktadır" dedi.

Sakarya'da akciğerine kedi tüyü kaçtığı için hayatını kaybettiği iddia edilen Okan Diköz'ün ölüm sebebinin akciğer kanseri olduğu açıklanmıştı. TVHB Başkanı Eroğlu da, veteriner hekimlik ve tıp literatürüne göre hayvan tüylerinin doğrudan solunum yoluyla akciğere kaçarak ölümcül enfeksiyona sebep olduğuna dair bilgi bulunmadığını açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşa rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyen Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu tür üzücü vakaların bilimsel gerçeklikten uzak yorumlarla kamuoyuna yansıtılmasını, hem hayvan sahipliğinin hem de sahipsiz hayvanlara yönelik toplumsal duyarlılığı olumsuz etkileyebileceği endişesini maalesef taşımaktayız. Veteriner hekimlik ve tıp literatürüne göre hayvan tüylerinin doğrudan solunum yoluyla akciğere kaçarak ölümcül enfeksiyona sebep olduğuna dair bilimsel ve kanıta dair bilgiler bulunmamaktadır. Kedi ya da köpek tüyleri bazı duyarlı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, ancak bu durumlar genellikle yönetilebilir klinik tablolardır. Ölümcül değildir. Ölümcül enfeksiyonlar ise daha çok bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde zoonotik mikroorganizmalarla ilişik olarak gelişebilir" diye konuştu.

"Hayvanlarla iç içe yaşayan bireyler temel hijyen kurallarına dikkat etmeli"

Toplumda 'hayvan tüylerinin kist yaptığı' yönündeki inanışın bilimsel temelden yoksun olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Kist hastalıklarına neden olan etkenler, doğrudan hayvan türleri değil, nadir vakalarda tüylerin üzerinde bulunabilecek parazit yumurtalarıdır. Bu risk, veteriner hekimlerin sahada, kliniklerde ve barınaklarda uyguladığı düzenli antiparaziter kontrollerle büyük bir ölçüde engellenmektedir. Ülkemizde hem sahipsiz hem sahipli hayvanlara yönelik parazit kontrol stratejileri sistematik olarak yürütülmekte ve hayvanların düzenli veteriner hekimlik denetiminden geçirilmesi sağlanmaktadır. Hayvanlarla iç içe yaşayan bireylerin ise temel hijyen kurallarına dikkat etmeleri hem kendi sağlıklarını hem de hayvanların sağlığını koruma açısından önem arz etmektedir. Veteriner hekimlik mesleği hayvanlarla yoğun teması gerektiren bir meslektir. Eğer söz konusu iddialar bilimsel geçerliliğe sahip olsaydı meslektaşlarımızın büyük bölümünde benzer patolojenlere rastlanması gerekirdi" şeklinde konuştu.

"Mikrobiyolojik analizler ve epidemiyolojik değerlendirmelerle mümkündür"

Ulusal veya uluslararası düzeyde böyle bir yaygın meslek hastalığının tanımlanmadığını belirten Eroğlu, "Herhangi bir enfeksiyon ya da patolojik durum bulaş kaynağının belirlenmesi ancak laboratuvar testleri, mikrobiyolojik analizler ve epidemiyolojik değerlendirmelerle mümkündür. Bu tür olayların nedensellik ilişkisi kurulmadan kamuoyuna sunulması hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından yanıltıcı sonuçlar doğurmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bilimsel temele dayanmayan, korku ve panik yapan söylemlerin değil, disiplinler arası iş birliğine dayalı, uzmanlık temeli yaklaşımların esas alınması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz. Hayvanlarla güvenli ve sağlıklı bir yaşam ancak veteriner halk sağlığı ilkeleri doğrultusunda mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Sakarya, Sağlık, Yerel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kedi Tüyü İddialarına Veterinerlerden Yanıt - Son Dakika

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