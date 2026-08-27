Kemah'ta Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti
Huzurevinde kalan yaşlılar, Kemah İlçe Müftülüğü tarafından ziyaret edildi; sohbet ve dualar alındı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılar ziyaret edildi.
Kemah İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet edildi, hatıraları dinlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası'nın manevi atmosferinin paylaşıldığı ziyarette, yaşlılarla bir araya gelinerek vefa ve hürmet duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Ziyarette büyüklerin hayır dualarının alındığı, onların toplumun önemli değerleri arasında yer aldığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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