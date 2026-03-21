Kemal Amca'nın Kuş Sevgisi
Kemal Amca'nın Kuş Sevgisi

21.03.2026 12:20
70 yaşındaki Kemal Parlak, Samsun'da güvercinleri besleyerek çocukların yüzünü güldürüyor.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda tezgah açarak güvercin yemi satan 70 yaşındaki Kemal Parlak, her gün sabahtan akşama kadar meydanda bekleyerek hem kuşların aç kalmamasını sağlıyor hem de çocuklara ücretsiz yem vererek onların mutluluğuna ortak oluyor.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nın simgesi haline gelen güvercinlerin hemen yanında tezgah açarak kuş yemi satan 70 yaşındaki Kemal Parlak, her gün sabahtan akşama kadar meydanda bekleyerek güvercinleri beslemeye devam ediyor.

Yıllardır aynı noktada güvercin yemi satan Parlak, soğuk hava, yağmur ve zorlu şartlara rağmen meydanı terk etmediğini söyledi. Kuş sevgisinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Parlak, "Kuşları seviyorum. Karda, kışta buraya geliyorum. Yağmurda, çamurda buradayım. Çok kötü hastalandım, evime 3 sefer ambulans çağırdım. Sadece bu kuşların yüzünden. Ben evimde yatmayayım da kuşların yanında olayım" dedi.

"Yeter ki çocuklar sevinsin"

Eskiden farklı ilgi alanları olduğunu ancak artık en büyük sevgisinin güvercinler olduğunu ifade eden Parlak, özellikle çocuklara yönelik davranışıyla da dikkat çekiyor. Çoğu zaman çocuklara ücretsiz yem verdiğini dile getiren Parlak, "Çocuklara bedava yem veriyorum. Parayla ilgili bir sıkıntım yok. Yeter ki burada çocuklar sevinsin. Yüzde 90 çocuklara hizmet ediyorum. Parasız da çok veriyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda güvercinlerle birlikte adeta bir bütün haline gelen Kemal Parlak, hem kuşların aç kalmamasını sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

