Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Kardeşi Hayatını Kaybetti

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde yaşayan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam 21.00 sırasında Pelinkent Sitesi'nde meydana geldi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun, komşusu ile yaşadığı aidat tartışması sonrası evine döndüğü sırada kalp krizi geçirdiği kalp masajı ile rahatladığı kaydedilirken, ikinci kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Çağrılan ambulanstaki görevliler, kardeş Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Burhaniye Devlet Hastanesi Morguna konulan 4 çocuk babası Kılıçdaroğlu için yarın saat 14.00 de Burhaniye Cem evinde tören yapılacağı açıklandı. Kılıçdağoğlu'nun ölümünün ardından çok sayıda CHP'li taziye mesajı yayınladı. - BALIKESİR