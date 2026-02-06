Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen'den Bürokrasi Tepkisi: "Gidiyoruz, 'Beni Yukarıdan Arat' Deniyor" - Son Dakika
Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen'den Bürokrasi Tepkisi: "Gidiyoruz, 'Beni Yukarıdan Arat' Deniyor"

06.02.2026 10:43  Güncelleme: 11:49
Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kamu kurumlarında belediyelere siyasi kimliklerine göre farklı muamele yapıldığını belirterek, projelerin ilerleyebilmesi için 'yukarıdan aratılması' gerektiğini ifade etti. Bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Türkmen, tüm partilerin bu ilçede yaşadığını vurguladı.

(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kamu kurumlarında belediyelere siyasi kimliğe göre farklı muamele yapıldığını belirterek "Bir işi yaptırmak için 'yukarıdan arat' deniyor. Bu durum beni belediyem ve ülkem adına üzüyor" dedi.

Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kamu kurumları ve bürokrasiyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Belediyelere siyasi partilerine göre farklı yaklaşıldığını belirten Türkmen, projelerin "yukarıdan arayan olmadıkça" ilerlemediğini belirterek şunları kaydetti:

"Kemalpaşa'da mesela ben o kadar çalıştım hiç bu dönemki kadar böyle bir sıkıntı yaşamadım. Kamu kurum ve kuruluşları bize bakış açıları çok farklı. Ben gitmeden bakıyorlar hangi partiden? Birebir konuştuğum üst düzey yönetici bürokratlar diyor ki; bizde üç çeşit belediye vardır. 'Nasıl' dedim. Birisi AK Partili belediye ne getirirse getirsin hiç sıkıntı yok. İkincisi Milliyetçi Hareket Partisi, üçüncüsü CHP ve muhalefet partileri ne getirirlerse getirsin hepsi ret diyor."

Bu nasıl bir mantık, böyle bir şey olabilir mi? Samimi söylüyorum. 'Gidiyoruz beni yukarıdan arat.' 'Kardeşim benim eksiğim var mı, diyorum. Yok. Neden yukarıdan aratacağım seni? 'Yukarıdan arayan olmazsa bu kalır' diyor. Şimdi böyle bir dönem geçiriyoruz. Bunlar yaşadığımız için üzülüyorum. Samimi söylüyorum üzülüyorum.

Neden bu ilçede sadece Cumhuriyet Halk Partililer mi yaşıyor? Bu ilçede bütün partilerden insanlar yaşıyor. Ama bunu yaşayan birisi olarak ve üzülüyorsunuz. Ben yıllar önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi kaldırttırdım. Bunu yemin ederim gitmedim bile. Üç defa genel müdüre gittim. 'Var mı' diyorum şeyimiz, yok. Neden yapmıyorsun? 'Yukarıdan arat' diyor. Böyle bir şey yaşıyoruz. Ben üzülüyorum. Ne için üzülüyorum? Belediyem için ülkem için üzülüyorum. Bunları yaşamamamız gerekir. Benim eksiğim varsa dersiniz ki; eksik var, bunları tamamlayın biz de gerçekleştirelim. Böyle bir şey var. İlçemizdeki milletvekili Yaşar (Kırkpınar) Bey'e gittiğimde sağ olsun her tarafta yardımcı oluyor bana. Ama demek istediğim o değil. Kemalpaşa Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi. Birini aratmamam gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
