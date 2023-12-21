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Kemalpaşa Belediyesi, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara destek sağlıyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara destek sağlıyor

Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen hobi, sanat ve meslek edindirme kurslarıyla kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşın kendini geliştirmesine olanak sağlıyor. Kurslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yeni beceriler kazanırken aynı zamanda sertifikalarını alarak iş olanaklarına da sahip oluyor.

Kemalpaşa Belediyesi, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara destek sağlıyor
21.12.2023 - 19:11,
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere her yaş grubundan ve her kesimden vatandaşın birçok farklı branşta kendilerini geliştirmesine imkan sağlamaya devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen hobi, sanat ve meslek edindirme kursları son hız devam ediyor. Aralarında aşçılık, seramik, çini, makyaj, ön muhasebe, müzik, matematik, dikiş ve ingilizce gibi onlarca farklı alandaki kurs; başta kadın ve çocuklar olmak üzere her yaş grubundan binlerce vatandaşa hizmet sağlıyor.

Vatandaşların yoğun ilgiyle katılım sağladığı kurslar; belediyenin ek hizmet binaları, Kemalpaşa Kültür Merkezi, Meslek Fabrikası ve Kadın Danışma Merkezi başta olmak üzere Kemalpaşa'nın birçok farklı konumunda gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, boş vakitlerini değerlendirirken yeni beceriler de ediniyor. Bunun yanı sıra kursiyerler, Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde yer alan iş istihdam bürosu aracılığıyla, kurslarda edinmiş oldukları yetkinlikleri ve sertifikaları ile birlikte yeni iş olanakları elde ediyor.

KURSİYERLER SERTİFİKALARINI BAŞARIYLA ALDI

Kemalpaşa Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen kurslar içerisinde yer alan; ön muhasebe, insan kaynakları, bordro, özlük işleri ve pazarlama kurslarına katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalarını Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Kemalpaşa Halk Eğitim Müdürü Cengiz Aktı takdim etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara destek sağlıyor - Son Dakika


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