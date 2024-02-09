Kemalpaşa\'da 5. kütüphane açıldı

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Kemalpaşa'da başlatılan kütüphane projelerine bir yenisi daha eklenerek Yukarıkızılca Mahallesi'nde 5. kütüphanenin açılışı da yapıldı.

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliği ile daha önce Bağyurdu, Armutlu, Ören ve Ulucak Mahalleleri'nde hizmete geçirilen kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. 5'incisi açılan kütüphane, Yukarıkızılca Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Belediyesi'ne ait hizmet binasında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçti.

6.000 adet kitabın raflarda yerini aldığı çok amaçlı kütüphane açılışına; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Kemalpaşa Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Müzik dinletisinin ardından açılış kurdelesi kesilerek kütüphane hizmete açıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, açılışta yaptığı konuşmasında, "Eğitim alanında sürdürdüğümüz çalışmaların mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Gündüz Bakımevleri, Mola Evi, Eğitim Merkezi gibi projelerin yanında başlattığımız bu seferberlikte 5. Kütüphanemizi açtık. Burası yalnızca bir kütüphane değil, çok amaçlı bir eğitim merkezi. Böyle bir proje başlattığımız için, bu kütüphaneleri vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden önemli. Bu süreçte bizlere destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.