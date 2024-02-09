Kemalpaşa'da 5. kütüphane açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kemalpaşa'da 5. kütüphane açıldı

Kemalpaşa\'da 5. kütüphane açıldı

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliğiyle Yukarıkızılca Mahallesi'nde 5. kütüphane açıldı. 6.000 adet kitabın yer aldığı kütüphane, Kemalpaşa Belediyesi'ne ait hizmet binasında faaliyete geçti.

09.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalpaşa'da başlatılan kütüphane projelerine bir yenisi daha eklenerek Yukarıkızılca Mahallesi'nde 5. kütüphanenin açılışı da yapıldı.

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliği ile daha önce Bağyurdu, Armutlu, Ören ve Ulucak Mahalleleri'nde hizmete geçirilen kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. 5'incisi açılan kütüphane, Yukarıkızılca Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Belediyesi'ne ait hizmet binasında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte faaliyete geçti.

6.000 adet kitabın raflarda yerini aldığı çok amaçlı kütüphane açılışına; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Kemalpaşa Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Müzik dinletisinin ardından açılış kurdelesi kesilerek kütüphane hizmete açıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, açılışta yaptığı konuşmasında, "Eğitim alanında sürdürdüğümüz çalışmaların mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Gündüz Bakımevleri, Mola Evi, Eğitim Merkezi gibi projelerin yanında başlattığımız bu seferberlikte 5. Kütüphanemizi açtık. Burası yalnızca bir kütüphane değil, çok amaçlı bir eğitim merkezi. Böyle bir proje başlattığımız için, bu kütüphaneleri vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza kazandırdığımız için çok mutluyum. Çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden önemli. Bu süreçte bizlere destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Kemalpaşa, İzmir, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemalpaşa'da 5. kütüphane açıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:40:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da 5. kütüphane açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement