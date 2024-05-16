Kemer Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla Kemer'deki engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Kemer'deki engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Kemer'de bir otelde Kemer Belediyesi'nin destekleriyle yapılan programa; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Engelli Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Filiz Öğüt, Türkiye Sakatlar Derneği Kemer Temsilcisi Figen Yıldırım, Kemer Marifetli Eller Başkanı Şadiye Beşe katıldı. Engelli bireyler ve aileleriyle selamlaşarak sohbet eden Başkan Topaloğlu, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Gönüllerince eğlendiler

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Kemer bölgesinde yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Engelli kardeşlerimiz için yılda bir gün yetmiyor ama biz zaman zaman kendileriyle bir araya geliyoruz. Hem hükümet olarak hem de yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlarımızın rahatça yaşayabileceği engelsiz bir ortam sağlamak zorundayız" dedi. Engelli bireyler programda müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. - ANTALYA