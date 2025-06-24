Kemer\'de \'Senin Gözünden Kemer\' Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

Kemer Belediyesi Basın Servisi ile Kemer tanıtımının yapıldığı VisitKemer sosyal medya hesabı iş birliğince ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Türkiye'nin en önemli tatil merkezleri arasında yer alan Kemer'e tatile gelen yerli ve yabancı misafirlerin Kemer'de çektiği tatil fotoğrafları "Senin Gözünden Kemer" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasında oylamaya sunulacak.

Yarışmaya katılmak isteyen yerli ve yabancı misafirler, çektikleri Kemer tatil fotoğrafını VisitKemer sayfasını etiketleyerek #MyKemerFrame hastag'i ile paylaşacak.

Son katılım tarihi 29 Haziran Pazar günü olan yarışmanın kazananı Kemer'de beş yıldızlı bir otelde 2 gece çift kişilik ödül kazanacak.

Yarışmayı kazananın 29 Haziran Pazar Dünya Kamera Günü'nde açıklanacağı belirtildi. - ANTALYA