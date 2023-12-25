Kemer\'de yıl başı kutlamaları iptal edildi

Kemer Belediyesi, 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşında yapılması planlanan Kolpa konseri ve kutlama programlarını iptal ettiğini açıkladı.

Kemer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "12 kahraman askerimizin şehit olması nedeniyle yaşanan acılara saygı gerekçesiyle yılbaşında yapılacak kutlama programları ve Kolpa konserimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANTALYA