Kemer’de Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kemer’de Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlandı

Kemer’de Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlandı
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Kemer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlamalar, akşam fener alayı ve bayrak yürüyüşüyle devam edecek, ardından zafer konseriyle sona erecek.

Kemer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda törenle başladı. Kutlamalar, fener alayı ve bayrak yürüyüşünün ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriyle son bulacak.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Kemer Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce ile Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bugün saat 20.30'da Kemer Belediyesi yanından başlayacak olan fener alayı ve bayrak yürüyüşü ile devam edecek. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriyle son bulacak. Törene, Kemer Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Hasan Fatih Han, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Mehmet Derya Baytekin, Furkan Üstündağ, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer’de Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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