Kendimizi Tanıyalım Semineri Bayburt'ta - Son Dakika
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Kendimizi Tanıyalım Semineri Bayburt'ta

Kendimizi Tanıyalım Semineri Bayburt\'ta
24.07.2026 12:18
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Bayburt'ta düzenlenen seminere katılanlar, öz farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, bireylerin kendilerini daha yakından tanımalarına, kişisel farkındalıklarını artırmalarına ve güçlü yönlerini keşfetmelerine yönelik 'Kendimizi Tanıyalım' başlıklı seminer düzenlendi.

Doç. Dr. Gökhan Kömür tarafından verilen seminerde, bireylerin kişilik özelliklerini tanımaları, davranış biçimlerini değerlendirmeleri ve öz farkındalıklarını geliştirmelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Katılımcılarla gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda kişisel farklılıklar ele alınırken, kişilik özellikleri renkler ve semboller üzerinden örneklerle anlatıldı.

Seminerde, bireyin kendini tanımasının sosyal ilişkiler, iletişim becerileri ve karar verme süreçlerine katkısına değinilirken, kişisel gelişim sürecinde farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kendimizi Tanıyalım Semineri Bayburt'ta - Son Dakika

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