Kenelere Karşı Yaz Uyarıları - Son Dakika
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Kenelere Karşı Yaz Uyarıları

Kenelere Karşı Yaz Uyarıları
06.06.2026 09:21
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Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaz aylarında artacak kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Kenelerin büyük bir sorun olduğunu, dünyada bin adet kene cinsi bulunduğunu Türkiye'de ise 47 kene cinsi olduğunu belirten Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaz aylarında artacak kene vakalarına karşı vatandaşları uyararak tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Erbaş, "Kırım Kongo, Lyme hastalığı, Q ateşini barındırıyor. Kenelerin en büyük sorunu enfeksiyon yaymaları. Sülün en iyi çözüm olacaktır. Tavuk, sülün gibi hayvanlar kenelerin düşmanları. Çok fazla ilaçlama durumu insanlara da zarar verir. Kene sadece bugünün sorunu değil yarının da sorunu olmaya devam edecek" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı hastalık riski yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Oytun Erbaş, kenelerin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme hastalığı ve Q ateşi gibi çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabildiğini belirterek, özellikle yaz aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

"Keneler birçok virüs ve bakteriyi barındırıyor"

Kenelerin birçok hayvandan kan emdiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Tavuk, koyun, kirpi ve ayrıca insandan da kan emebilir. Keneler birçok virüs ve bakteriyi barındırıyor. Kırım Kongo, Lyme hastalığı, Q ateşini barındırıyor. Kenelerin en büyük sorunu enfeksiyon yaymaları. Bir de hızlı damar sertliği gelişiyor. Keneler ayrıca sizi alerjilere karşı duyarlı hale getiriyor. Keneler sadece mikrop taşımakla kalmıyor, ete karşı da alerji oluşturabiliyor. Dünyada bin adet kene cinsi var. Türkiye'de ise 47 kene var. Bunlardan bazıları virüs taşıyor, bazıları ise taşımıyor. Bazı keneler de çiftleşip virüsleri birbirine aktarabiliyor. Kene büyük bir sorun.

"Her zaman doğaya ait çözümler yine doğal olmak zorunda"

Keneler ilaçlanabildiğini belirten Erbaş, "İlaca karşı da direnç geliştiriyorlar. İlaçlama tabii yapılsın ama bir de doğal yoldan çözümü var. Tavuk, sülün gibi hayvanlar kenelerin düşmanları. Bunları salmak gerekiyor. Park ve bahçelerde sülün gezmeli. Çok fazla ilaçlama durumu insanlara da zarar verir. Çünkü insanlar da bahçede piknik vs yapıyor. Kene sorunu için kaz, tavuk gibi kanatlı hayvanlar bırakılabilir. Sülün en iyi çözüm olacaktır. Doğada bir denge var. Her zaman doğaya ait çözümler yine doğal olmak zorunda" dedi.

"Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık artışıyla birlikte kenelerde de artış yaşanacak"

Kenelerin en aktif olduğu dönemin Nisan ve Ekim ayları aralığında olduğunu belirten Pr. Dr. Erbaş, "Şu zamanlarda aktiflikleri yine artacak. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık artışıyla birlikte kenelerde de artış yaşanacak. Keneler şu an yumurtlama döneminde. Küresel ısınma ile birlikte daha çok artış yaşanacak. Şehirlerde bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Kenenin kan emeceği hayvanlar var. Şu an İstanbul'da kenelerde kırım Kongo yok ama çiftleşme ile bulaşmalar olabilir. Çorum, Tokat, Sivas, Erzurum gibi yerlerde gördüğümüz kırım Kongo İstanbul'a da gelebilir.

"Pikniğe gitmeden içinde permetrin içeren krem sürebilirsiniz"

Kenelere karşı uyarılarda bulunan ve yapılabilecek önlemleri sıralayan Prof. Dr. Erbaş şunları söyledi:

"İstanbul kenelerinde Lyme var, bu çok ciddi bir hastalık. Antibiyotiklere rağmen kronik Lyme olabiliyorsunuz. Halsizlik, yorgunluk, eklem hastalıkları gibi belirtiler olabilir. Lyme çok pis bir hastalıktır. Keneyle temas etmeyin. Piknik yapmaya giderken mutlaka önlem alın. Uzun çoraplar, ayakkabılar giyebilirsiniz. Eve gelince kulak arkaları, koltuk altı, kasık bölgesine bakın. Pikniğe gitmeden içinde permetrin içeren krem sürebilirsiniz. Kene kovucu kremler var. Kene sadece bugünün sorunu değil yarının da sorunu olmaya devam edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kenelere Karşı Yaz Uyarıları - Son Dakika

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