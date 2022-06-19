"Kent Hakkı ve Mekanın Dönüşümü" çalıştayı gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi'nce hayata geçirilen "2050 Büyükçekmece Vizyonu" çalıştayı "Kent Hakkı ve Mekanın Dönüşümü" konulu toplantısını akademisyenler, ilçede faaliyet gösteren şirketlerin teknik elemanları ve belediyenin teknik kadrosunun katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında "Gelecek Sizinle Gelecek" sloganıyla çalışmalarına başlanan "2050 Büyükçekmece Vizyonu" çalıştayının son toplantısı hafta sonu gerçekleşti. Açılış konuşmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yaptığı "Kent Hakkı ve Mekanın Dönüşümü" konulu çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Güler yaptı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum olarak gerçekleşen çalıştayın "Kent Hakkı" bölümünde ilk oturumunda Prof. Dr. Ruşen Keleş (Kent Kültürü ve Kent Hukuku), Prof. Dr. Mithat Karasu (Kente Karşı Suç : Büyükçekmece Belediyesi Örneği), Doç. Dr. Esra Banu Sipahi (Güvenlik Algısı ve Suç Korkusu: Büyükçekmece İçin Öneriler) konuları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Çalıştayın öğleden sonraki "Mekanın Dönüşümü" bölümünde ise Prof. Dr. Hatice Ayataç, Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer, Doç. Dr. H. Onur Tezcan ve Doç. Dr. F. Ayçim Türer Başkaya tarafından (Afet Riski Politikaları, Yenilik ve Akıllı Şehirler, Ulaşım ve Altyapı Politikaları, Kamusal Alan ve Kıyı Politikaları) konuları tartışıldı.

30 yıl sonrasının Büyükçekmecesi planlanıyor

Büyükçekmece'de yaşayan kent halkının, kent hakkına sahip çıkması ve kentin geleceğinde söz sahibi olması amacıyla hayata geçirilen Büyükçekmece 2050 Vizyon Çalıştayı kapsamında bugüne kadar 4 odaklı 16 oturum yapıldı. Uzman ve akademisyenlerin öncülüğünde, 7'den 70'e her yaştan Büyükçekmecelinin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda elde edilen verilerin ışığında 30 yıl sonrasının Büyükçekmecesi planlanacak. - İSTANBUL