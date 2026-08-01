Kent Zarafet Merkezi çiftlerin düğün yükünü hafifletiyor - Son Dakika
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Kent Zarafet Merkezi çiftlerin düğün yükünü hafifletiyor

Kent Zarafet Merkezi çiftlerin düğün yükünü hafifletiyor
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Efeler Belediyesi’nin ücretsiz hizmet veren Kent Zarafet Merkezi, gelinlikten damatlığa, abiyeden özel gün aksesuarlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayarak evlilik hazırlığındaki çiftlerin bütçesine destek oluyor.

Efeler Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren Kent Zarafet Merkezi, gelinlikten damatlığa, abiyeden özel gün aksesuarlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayarak evlilik hazırlığındaki çiftlerin bütçesine destek oluyor.

Artan düğün masrafları ve kıyafet kiralama bedelleri karşısında evlilik hazırlığındaki çiftlerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kısa süre önce hayata geçirdiği Kent Zarafet Merkezi hizmet vermeyi sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi 1963. Sokak'ta, Efeler Belediyesi Katlı Otopark'ın zemin katında konumlanan merkez, gelinlik, damatlık ve abiye ile çiçek, çanta, ayakkabı gibi her türlü özel gün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılama olanağı sunuyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hayata geçirilen projede, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar için ön başvuru veya özel bir prosedür şartı aranmıyor. Doğrudan merkeze giden çiftler, beğendikleri modelleri randevu sistemiyle belirleyerek özel günleri için ayırtabiliyor. Piyasadaki yüksek kiralama ve satın alma bedellerine karşı geliştirilen bu model, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin bütçesinde önemli bir tasarruf alanı oluşturuyor.

Açılışının ardından yoğun bir başvuru trafiğinin yaşandığı merkezde, her kesimden vatandaşın faydalanabileceği geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Düğün sürecindeki en büyük gider kalemlerinden birinin bu yolla çözüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Evlilik, Efeler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kent Zarafet Merkezi çiftlerin düğün yükünü hafifletiyor - Son Dakika

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