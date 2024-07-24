Kepez Belediye Başkanı, Altın Bulan Personeli Ödüllendirdi - Son Dakika
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Yerel

Kepez Belediye Başkanı, Altın Bulan Personeli Ödüllendirdi

Kepez Belediye Başkanı, Altın Bulan Personeli Ödüllendirdi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 adet çeyrek altın bulunan çantayı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Personeli Özkan Koçak'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

24.07.2024 09:58  Güncelleme: 10:07
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 adet çeyrek altın bulunan çantayı bularak sahibine teslim eden Temizlik İşleri Personeli Özkan Koçak'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Özkan Koçak, geçtiğimiz günlerde görev bölgesinde içinde 5 adet çeyrek altın bulunan bir çanta bulmuştu. Koçak, konuyu birimin bölge sorumlusu Murat Özdemir'e bildirmiş, belediyenin hizmet binasına getirilen çanta, sahibi 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e teslim edilmişti. Kepez Belediyesi personelinin takdir toplayan bu örnek davranışını Başkan Mesut Kocagöz ödüllendirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, çantayı bulan Belediye Personeli Özkan Koçak ve çantayı belediyeye ulaştıran Murat Özdemir'i makamında kabul etti.

"Sizinle gurur duyuyorum"

Örnek bir davranış sergileyen Belediye Personeli Özkan Koçak'a teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Gösterdiğiniz dürüst ve örnek davranışınız için size çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyorum. Hep böyle olun, iyi ki varsınız" dedi. Başkan Kocagöz, örnek davranışından dolayı belediye personelini altınla ödüllendirdi. Çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye takdim eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı'yı da böyle duyarlı personele sahip olduğu için tebrik etti.

"Onur duydum"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kendisini ödüllendirmesinden dolayı büyük onur duyduğunu belirten Belediye Personeli Özkan Koçak, "Görev için Altınova'ya giderken çantayı gördüm. Durdum, çantanın içini açtım. Ziynet eşyası ve para vardı. Bölge sorumlum Murat Özdemir'e haber verdim. Çantayı belediyeye getirerek, sahibine teslim ettik. Haram mal boğazdan geçmez" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediye Başkanı, Altın Bulan Personeli Ödüllendirdi - Son Dakika

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