Kepez Belediyesi Bayan Personelinin Anneler Günü Kutlaması

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Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin, belediyenin bayan personelinin Anneler Günü'nü kırmızı karanfillerle kutladı. Altekin, anneliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü, Kepez Belediyesi'nde erken kutlandı. Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin, pazar gününe gelmesi nedeniyle bayan personeli haftanın son mesai gününde tek tek ziyaret etti. Belediyenin birimlerini gezerek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamlarını iletti. Anneler Günü'nü kutladığı bayan personele kırmızı karanfil takdim etti. Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada anneliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Annelere fedakarlıkları için teşekkür

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz adına belediyenin bayan personelinin Anneler Günü'nü kutlayan Vekil Altekin, "Mesut Başkanımızın, Anneler Günü ile ilgili bize şöyle bir önerisi oldu" diyerek, "Belediyedeki bayan arkadaşlarımızın anneler gününü benim adıma kutlarsanız, beraberinde kırmızı çiçek verirseniz, onları ne kadar çok sevdiğimi, onlara saygı duyduğumu ve onların yanında olduğumu hissettirseniz sevinirim' dedi. Dolayısıyla öncelikle başkanımız adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Annelik kutsal bir meslek. Siz bu mesleğin yanında Kepez halkı için, Kepez ilçesi için, Kepez'de yaşayan tüm canlılar için çalışarak annelik görevini bir kat daha fazla yapıyorsunuz. Emeğinize ve gayretlerinize çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız fedakarlık için vatan adına, millet adına, Kepez halkı adına ve Mesut Kocagöz başkanımız adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kocagöz'ün selamlarını iletti

Belediye binasından sonra Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ANKA), bayan çalışanlarının Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Vekili Altekin, Belediye Sağlık Merkezi'ne geçti. Belediye Sağlık Merkezi'ndeki bayan personelin de Anneler Günü'nü kırmızı karanfillerle kutladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamlarını ileten Vekil Altekin, "Başkanımızın gelecek yıllardaki anneler gününde ve burada olacağı günleri dört gözle bekliyoruz. Başkanımız yaptığınız hizmetlerin ve emeklerin farkında Hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Başkanlık makamı adına ve makamın sahibi Mesut Kocagöz adına halkımıza vermiş olduğunuz hizmetler çok değerli" dedi.

Kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Vekil Altekin, "Hayatının dörtte birini sizin gibi hastanelerde hemşire ve doktor arkadaşlarla geçirmiş birisi olarak sağlık çalışanı bir anne olmanın zorluklarını çok iyi biliyorum. Sizlerin emek ve çalışmalarınızdan çok memnunuz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yine Kepez halkı adına, Kepez Belediye Başkanlık makamı adına vatandaşlarımıza yapacağınız hizmetlerde etik vicdani kurallar çerçevesinde hizmet vereceğinizi düşünüyoruz. Allah hepimize çok sağlıklı, başkanımızla beraber geçireceğimiz nice Anneler Günü nasip etsin" diye konuştu. - ANTALYA