Kepez Belediyesi\'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği

Kepez Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği "Kadınlar Matinesi", Salon Kepez'de coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlikte bir araya gelen Kepezli kadınlar, müzik ve dans eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Kepez Belediyesinin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlendiği "Kadınlar Matinesi", Salon Kepez'de yapıldı. Belediyenin sosyal etkinlikleri kapsamında organize edilen matine, kadınların hem bir araya gelmesini hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirmesini sağladı. Müzik eşliğinde dans edip sohbet eden kadınlar, salonu doldurarak etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Kepezli kadınlar, böylesi organizasyonların moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

"Kepez'de çocuklar ve gençler gibi kadınlar da her zaman önceliğimiz"

Kadınların sosyal hayatta daha görünür olması ve yaşamın her alanında aktif rol alabilmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kadınlarımızın bir araya gelip dayanışma içinde olması, gülmesi, eğlenmesi bizim için çok kıymetli. Kepez'de çocuklar ve gençler gibi kadınlar da her zaman önceliğimiz" dedi. - ANTALYA