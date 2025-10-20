Kepez Belediyesi'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kepez Belediyesi'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği

Kepez Belediyesi\'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği
20.10.2025 13:33  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, kadınların sosyal hayatına katılımını desteklemek amacıyla düzenlediği 'Kadınlar Matinesi' etkinliğinde kadınları müzik ve dans eşliğinde bir araya getirerek keyifli bir gün geçirdi.

Kepez Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği "Kadınlar Matinesi", Salon Kepez'de coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Etkinlikte bir araya gelen Kepezli kadınlar, müzik ve dans eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Kepez Belediyesinin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlendiği "Kadınlar Matinesi", Salon Kepez'de yapıldı. Belediyenin sosyal etkinlikleri kapsamında organize edilen matine, kadınların hem bir araya gelmesini hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirmesini sağladı. Müzik eşliğinde dans edip sohbet eden kadınlar, salonu doldurarak etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Kepezli kadınlar, böylesi organizasyonların moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

"Kepez'de çocuklar ve gençler gibi kadınlar da her zaman önceliğimiz"

Kadınların sosyal hayatta daha görünür olması ve yaşamın her alanında aktif rol alabilmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kadınlarımızın bir araya gelip dayanışma içinde olması, gülmesi, eğlenmesi bizim için çok kıymetli. Kepez'de çocuklar ve gençler gibi kadınlar da her zaman önceliğimiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Müzik, Kepez, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nden Kadınlar Matinesi Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.