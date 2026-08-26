Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu - Son Dakika
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Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu

Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu
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Antalya Kepez'de bir gıda deposuna yapılan denetimde son kullanma tarihi olmayan veya süresi geçmiş 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşu ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gıda deposuna yönelik gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edilirken, mühürlenen işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yükseliş Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesindeki denetime belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Etiket başka, içinden çıkan başka

İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.

İşletme mühürlendi, 26 bin 360 TL ceza kesildi

Denetim kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletme mühürlendi.

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Kepez, Yerel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya’da son kullanma tarihi bulunmayan ve süresi geçmiş 152 kilo et ile 20 bidon turşuya el konuldu - Son Dakika
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