Kepez'de otizmli bireylere özel 'Asker kına gecesi' - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle "Özel Çocuklarımızı Askere Uğurluyoruz" adlı kına gecesi etkinliği düzenlendi.

Dokumapark'ta düzenlenen etkinlikte özel askerlere kınalar yakıldı, al yazmalar bağlandı, dualar okundu. Kına gecesinde özel bireyler gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Organizasyona Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli personel, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

"Asker ocağı kutsal ocak"

Özel çocukları askere uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bizim için her gün anneler günü, bizim için her gün babalar günü, bizim için her gün özel çocuklarımızın günü" dedi. Askerliğin Türk töresinde çok önemli bir olgu olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, "Askerlik ocağı kutsal bir ocak, peygamber ocağı Hepimiz o ocaktan şöyle bir gelip geçmek isteriz. Askerlik ocağından gelip geçmeyi, aziz milletimiz bir şeref sayar. Bu önemli şerefi temsili olsa da özel çocuklarımız, ailelerimiz paylaşsınlar diye Jandarma Genel Komutanlığımız her yıl güzel bir uygulama gerçekleştiriyor. Özel çocuklarımıza ve onların ailelerine bu duygusal ortamı hazırlıyor. Türk ordusuna, Jandarma Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Saygıyla Türk ordumuzu, komutanlarımızı selamlıyoruz. İnşallah gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Gözlerimiz birbirine sevgiyle bakmaya, kalplerimiz sevgiyle çağıldamaya, gönüllerimiz sevgi ile coşmaya devam edecek. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. ve bu güzel akşamı birlikte paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Mehmetçiğimize kocaman alkış"

Başkan Hakan Tütüncü, sözlerini "En büyük asker bizim asker. Yollarınız açık olsun inşallah. Hepimizin bahtı açık olsun. Ülkemizin de bahtı açık olsun. Kahraman Mehmetçiğimizin, askerlerimizin, komutanlarımızın da yolu açık olsun. Hem özel çocuklarımıza, hem ailelerine, hem de kahraman Türk ordusuna kocaman alkış" diyerek tamamladı.

Kınalar yakılan özel askerler 16 Mayıs'ta bir günlük temsili askerlik yapacaklar. - ANTALYA