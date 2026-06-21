Cumartesi pazarına geçici yer - Son Dakika
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Cumartesi pazarına geçici yer

Cumartesi pazarına geçici yer
21.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:40
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Kepez Belediyesi, 1997'den beri hizmet veren Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nın yenileme çalışmaları süresince esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yan tarafa 6 bin 363 metrekarelik geçici pazar alanı kurdu. Alanda 543 pazaryeri oluşturuldu ve 900 ton asfalt serildi.

Kepez Belediyesi, 1997 yılından bu yana hizmet veren Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nda gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları dolayısıyla esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla mevcut pazarın yan tarafında geçici pazar alanı oluşturdu.

Antalya'nın en eski kapalı pazar alanlarından biri olan ve 1997 yılından bu yana Zafer Mahallesi'nde hizmet veren Kapalı Cumartesi Pazarı yenileniyor. Uzun yıllardır kullanılan pazar alanının çatısında meydana gelen çökmeler ve taşıyıcı demir sistemlerinde oluşan yıpranmalar nedeniyle kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince pazarcı esnafının ticari faaliyetlerinin aksamaması ve mahalle sakinlerinin alışveriş ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi amacıyla mevcut pazar alanının hemen yanında bulunan bölge geçici pazar alanı olarak düzenlendi. Kepez Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan alanda gerekli altyapı ve zemin çalışmaları tamamlandı. Toplam 6 bin 363 metrekarelik geçici pazar alanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Pazarcı esnafının düzenli ve güvenli şekilde hizmet verebilmesi için alanda 543 pazaryeri oluşturularak yerleri belirlendi. Yapılan düzenlemeler sayesinde hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar, yenileme süreci boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamadan pazar hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Cumartesi, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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