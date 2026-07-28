"Yerimiz daraldı" diyen pazarcı esnafı yeni pazar alanında tezgah açmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde salı günleri kurulan pazarın esnafı, taşınacakları yeni pazar yerinde mağdur oldukları gerekçesiyle tezgah açmadı. Yeni pazar alanında tezgah yerlerinin küçültüldüğü, geçiş yollarının daraltıldığı ve dışarıdan yeni kişilere yer verildiği iddialarıyla bir araya gelen esnaf, yetkililere çağrıda bulundu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, problemin çözümü için elinden geleni yapacağını ve pazarcı esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde sokak arkasında kurulan pazar yerinin kapalı pazar alanına taşınma sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle pazarcı esnafı bugün tezgahlarını açmadı. Araçlarıyla pazar alanına gelen ancak tezgahlarını kurmayan esnaf, hak sahibi olduklarını belirttikleri kişilerin mağdur edildiğini ileri sürerek protesto gerçekleştirdi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar ise pazarın kurulmadığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Pazar esnafı adına açıklama yapan Hikmet Karaalp, yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen bir sorunla karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Mevcutta 2 bin 500 metrekarelik alandan 2 bin 800 metrekarelik yeni pazar alanına taşınacaklarını belirten Karaalp, yaklaşık 23-24 yıldır kayıtlı olarak faaliyet gösteren ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren 106 hak sahibi esnafın bulunduğunu söyledi. Karaalp, "106 hak sahibi esnafın yeni alanda da aynı şekilde yer almasını istiyoruz. Kamusal pazar alanlarında adaletli bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Antalya'daki gerçek pazarcı esnafının haklarının korunmasını istiyoruz" dedi.

2010 yılından bu yana aynı pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Aydoğan ise, yasal olarak bir pazar yerinin taşınması halinde mevcut hak sahibi esnaf sayısının değiştirilemeyeceğini öne sürdü. Aydoğan, "Biz burada 106 kişiyiz. Yeni pazar yerinde de aynı sayının korunmasını istiyoruz. Ancak yeni planda esnaf sayısının 200'ün üzerine çıkarıldığını görüyoruz. Esnafın yerleri küçültüldü, vatandaşın alışveriş yapacağı koridorlar daraltıldı. Mal indirmek için araçların geçmesi zorlaşacak. Vatandaşın rahat alışveriş yapabilmesi için geçiş alanlarının yeniden düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Açıklama yapan pazarcı esnafı, yeni pazar alanındaki planlamanın yeniden gözden geçirilmesini, hak sahibi olduklarını belirttikleri esnafın mağdur edilmemesini ve taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirilmesini istedi.

Pazarcı esnafıyla görüşen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz gerekli mercilerle görüşeceğini belirterek, "Problemin çözümü için elimden geleni yapacağım, pazarcı esnafının mağdur edilmesine izin vermem" dedi.