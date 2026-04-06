Kerem Aktürkoğlu\'ndan Başkan Büyükakın\'a ay-yıldızlı forma

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ziyaret ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a isminin yazılı olduğu

bir forma hediye etti.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova karşısında attığı golle Türkiye'nin turnuvaya katılmasında rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, ziyaret ettiği Başkan Tahir Büyükakın'a isminin yazılı olduğu 7 numaralı ay-yıldızlı formayı hediye etti. Ziyarette futbol gündemine ilişkin sohbet gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın, "Milli futbolcumuz, hemşehrimiz Kerem Aktürkoğlu ile bir araya geldik. Dünya Kupası yolunda attığı golle katkı sağlayan sporcumuza başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ