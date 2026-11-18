(GAZİANTEP) - KESK Gaziantep Şubeler Platformu'nun Gaziantep Defterdarlığı önünde düzenlediği basın açıklamasında konuşan BES Gaziantep Şube Başkanı İsmet Karatay, 2027 Merkezi Yönetim Bütçesi'nin yükünün emekçilerin sırtına yıkıldığını savunarak, "Bütçeden hakkımızı, ülkemizde demokrasiyi istiyoruz" dedi.

KESK Gaziantep Şubeler Platformu, 2027 Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin Gaziantep Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı BES Gaziantep Şube Başkanı İsmet Karatay okudu. Karatay, iktidarın "refah bütçesi" olarak sunduğu 2027 bütçesinin emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyeceğini öne sürerek, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözüyle gelenler, üçünü de yönetim anlayışına dönüştürdü. Şimdi 'refah bütçesi' dedikleri 2027 bütçesiyle bu düzeni sürdürmek, bedelini bize ödetmek istiyorlar" dedi.

"VERGİYİ EMEKÇİ ÖDÜYOR, KAYNAKLAR SERMAYEYE AKTARILIYOR"

Karatay, bütçe gelirlerinin yüzde 86'sının vergilerden sağlanacağını belirterek, buna karşın vergi yükünün büyük bölümünün emekçilerin omzunda olduğunu savundu. "Vergiyi maaşımızdan ödüyoruz, markette ödüyoruz, faturada ödüyoruz. Ama karşılığını yeterli ücret ve nitelikli kamu hizmeti olarak alamıyoruz" ifadelerini kullanan Karatay, bütçenin kaynaklarının sermayeye aktarılırken emekçilerin yoksullaştırıldığını öne sürdü.

"KAYNAK VAR, TERCİH SERMAYEDEN YANA"

"Kaynak yetersizliği" söyleminin gerçeği yansıtmadığını savunan Karatay, "Ödediğimiz vergiler sermayeye kaynak olarak dağıtılırken bizim payımıza hastanelerde randevu kuyruğu, ihtiyaçları karşılanmayan okullar, pahalı ulaşım ve artan iş yükü düşüyor" dedi.

Ortalama memur maaşıyla 10 yıl önce 14 çeyrek altın alınabilirken bugün yedi çeyrek altının dahi alınamadığını belirten Karatay, kamu emekçilerine önerilen maaş artışlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Karatay, ücret kayıplarının ek zamla karşılanması, temel ihtiyaçlar üzerindeki dolaylı vergilerin kaldırılması, büyük servetlerin vergilendirilmesi, kamu hizmetlerine ayrılan bütçenin artırılması, eğitim ve sağlığın parasız sunulması, güvencesiz istihdama son verilmesi ve grevli toplu sözleşme hakkının tanınması çağrısında bulundu. Ayrıca bütçe kaynaklarının savaş politikalarına değil halkın ihtiyaçlarına ve barışa ayrılması gerektiğini dile getirdi.

"BÜTÇEDEN HAKKIMIZI, ÜLKEMİZDE DEMOKRASİYİ İSTİYORUZ"

Açıklamanın sonunda tüm emekçilere seslenen Karatay, "Hangi sendikaya üye olursak olalım, aynı iş yerlerinde çalışıyor, aynı hayat pahalılığını yaşıyoruz. Bizlere sorulmadan hazırlanan ve yükü sırtımıza bindirilen bu bütçeye karşı iş yerlerimizden başlayarak birlikte sesimizi yükseltelim" dedi. Karatay, tüm emekçileri "Emekten ve Halktan Yana Bir Bütçe, Vergide ve Gelirde Adalet, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve Barış İçinde Demokratik Bir Ülke" talepleriyle 12 Aralık'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılmaya çağırdı.