Keskiner Kardeşler'in Anıları Osmaniye Kent Müzesi'nde Yaşatılacak

Türk Sineması'nın duayenleri Keskiner kardeşlerin anıları Osmaniye Kent Müzesi'nde yaşatılacak

OSMANİYE - Türk Sineması'na isimlerini altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın usta yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner adına Osmaniye Kent Müze'sinde "Türk Sineması'nın Usta Yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner Kardeşler Kültürel Mirasıdır" köşesi oluşturuldu. İçerisinde Keskiner kardeşlerin ödüllerinin, eserlerinin, kitaplarının ve sinema çekimlerinde kullanılan parçaların yer aldığı onlarca eser anıların yaşatılacağı köşe de yer aldı.

Kültürel anlamda adından sıkça söz ettiren Akdeniz'in incisi Çukurova'nın gözdesi Osmaniye, geçmişten geleceğe köprü olmaya devam ediyor. Selçuklu mimarisi tarzında oluşturulan Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi de bu anlamda şehre ışık tutarken Türk Sineması'nda önemli yer edinen usta yapımcılar Arif ve Abdurrahman Keskiner kardeşler adına "Türk Sineması'nın Usta Yapımcıları Arif ve Abdurrahman Keskiner Kardeşler Kültürel Mirasıdır" köşesi oluşturdu. Türk Sineması'na isimlerini altın harflerle yazdıran Keskiner kardeşleri adına oluşturulan köşede ödülleri, kitapları, eserleri ve sinema çekimlerinde kullanılan parçalar gibi onlarca eser yer aldı. Kurdele kesilmesiyle birlikte açılışı yapılan köşeyle ilgili katılımcılara bilgi veren Abdurrahman Keskiner, geçmişe dönük anılarını yeniledi.

"Aldığımız ödüller ve belgeleri Osmaniye'de yaşatmak istedik"

Programın açılış konuşmasını yapan Abdurrahman Keskiner, "Ağabeyim Arif Keskiner ve benim aldığım ödüller ile belgeleri Osmaniye'de yaşatmak istedik. Sayın Başkanımızdan da rica ettik. Sağ olsunlar kendisi de kabul etti. Açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

"Osmaniye'miz için tarihe not düşülen bir günü yaşıyoruz"

Konuşmasında geçen yıl vefat eden Arif Keskiner'i de anan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Yeşilçam'ın Türk Sinema tarihinin belki de ismini altın harflerle yazdıran Abdurrahman Keskiner ağabeyimizin Osmaniye'miz için tarihe not düştüğü bir günü yaşıyoruz. Burada pamuk toplarken burada fıstık yetiştirirken bir sektöre girip sonra da ismini altın harflerle yazdırmak Çukurova insanımızın da ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Arif Keskiner büyüğümüzü de rahmetle anıyoruz. Osmaniye'mizde değer kattıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.