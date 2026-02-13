Başkan Erol'dan anlamlı hareket : "Bir Ünite Kan, Bir Hayat" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Erol'dan anlamlı hareket : "Bir Ünite Kan, Bir Hayat"

Başkan Erol\'dan anlamlı hareket : "Bir Ünite Kan, Bir Hayat"
13.02.2026 20:09  Güncelleme: 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan ayı öncesinde kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kan bağışı yaptı. Erol, kan bağışının hayati önemini vurgulayarak toplumda dayanışmanın önemine değindi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan ayı öncesinde kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Kızılay Kestel Şube Başkanlığı önünde konuşlanan kan bağış tırında kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Ramazan ayı öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir adım atan Başkan Ferhat Erol, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ile birlikte gerçekleştirdiği kan bağışıyla vatandaşlara örnek oldu.

Toplumsal dayanışmaya öncülük eden Başkan Erol, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, "Bir ünite kan, bir hayat demektir. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle Ramazan öncesinde bağışların azalması hastalarımız için risk oluşturabiliyor. Bu süreçte göstereceğimiz küçük bir duyarlılık, bir hayatı kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erol, kan bağışının sadece bir yardım değil, insan hayatına dokunan büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kan bağışı, toplum olarak birbirimize olan bağlılığımızın ve dayanışma ruhumuzun en güçlü göstergelerinden biridir. Bugün verdiğimiz her bağış, yarın bir annenin, bir evladın ya da bir kardeşimizin hayata tutunmasına vesile olabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kestel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erol'dan anlamlı hareket : 'Bir Ünite Kan, Bir Hayat' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye’ye geldi Elindeki bastona dikkat Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi

20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 20:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Erol'dan anlamlı hareket : "Bir Ünite Kan, Bir Hayat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.