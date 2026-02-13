Başkan Erol\'dan anlamlı hareket : "Bir Ünite Kan, Bir Hayat"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ramazan ayı öncesinde kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Kızılay Kestel Şube Başkanlığı önünde konuşlanan kan bağış tırında kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Ramazan ayı öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir adım atan Başkan Ferhat Erol, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ile birlikte gerçekleştirdiği kan bağışıyla vatandaşlara örnek oldu.

Toplumsal dayanışmaya öncülük eden Başkan Erol, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, "Bir ünite kan, bir hayat demektir. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle Ramazan öncesinde bağışların azalması hastalarımız için risk oluşturabiliyor. Bu süreçte göstereceğimiz küçük bir duyarlılık, bir hayatı kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erol, kan bağışının sadece bir yardım değil, insan hayatına dokunan büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kan bağışı, toplum olarak birbirimize olan bağlılığımızın ve dayanışma ruhumuzun en güçlü göstergelerinden biridir. Bugün verdiğimiz her bağış, yarın bir annenin, bir evladın ya da bir kardeşimizin hayata tutunmasına vesile olabilir" dedi. - BURSA