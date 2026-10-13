Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle uğurlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane\'de askeri törenle uğurlandı
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle toprağa verildi. Akciğer kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden Kullukçu'nun cenazesine Vali Cevdet Atay ve il protokolü katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kullukçu'nun cenazesi, Eskibağlar Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, Kullukçu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle uğurlandı - Son Dakika
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