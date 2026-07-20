Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir'de Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir'de Törenle Kutlandı

20.07.2026 13:35  Güncelleme: 15:28
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İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı; anıta çelenk konuldu, konuşmalar yapıldı.

(İZMİR) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır,  İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, muharip gaziler, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İzmir'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

"DESTANSI BİR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN MİHENK TAŞIDIR"

KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Gültekin, "20 Temmuz, yalnızca askeri bir zaferin değil; Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulme, tecride ve yok edilme tehlikesine karşı Mehmetçik ile Mücahit'in omuz omuza verdiği destansı özgürlük mücadelesinin de mihenk taşıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir'de Törenle Kutlandı - Son Dakika

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