Sivaslı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

25.02.2026 15:53  Güncelleme: 16:05
Sivaslı Kıbrıs Gazisi Garip Tozman, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Eşkihamal Köyü'nde düzenlenen askeri törenle uğurlandı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Eskihamal Köyü Ayranca Mezrası'nda ikamet eden Kıbrıs Gazisi Garip Tozman (73) sağlık sorunlarına bağlı olarak geçtiğimiz gün vefat etti. Tozman için bugün vefat ettiği köyünde askeri tören düzenlendi. Törene; Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Jandarma Albay Murat Korucu, Binbaşı Hakan Tekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resmi törenin ardından Tozman'ın cenazesi mezrada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS

