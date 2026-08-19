Didimli Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde üç tekerlekli bisikletiyle geçirdiği kaza sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hayrettin Elik, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Didim'e bağlı Fevzipasa Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Hayrettin Elik, 12 gün önce üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle kaza geçirmiş ve tedavi gördüğü Söke Devlet hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kıbrıs Gazisi Hayrettin Elik, Didim Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askeri törenle Denizköy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Yarbay Ali Eker, Didim İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül, Didim İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı M. Gani Solak, askeri erkan, gaziler, siyasiler ile gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı.