Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün Söke'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün Söke'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün Söke\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Söke'de gerçekleşen cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Şengün, askeri törenle dualarla toprağa verildi.

28.02.2024 19:00  Güncelleme: 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün (84) Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Söke Hacı Halil Özbaş Camiinde gerçekleşen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğlu, Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanırken, dualarla toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kıbrıs, Albay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün Söke'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Topçu Albay Cengiz Şengün Söke'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement