Kıbrıs gazisine son görev

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bafra ilçesi Harız Mahallesi'nde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakip mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Demet'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.
Cenaze törenine; Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Gaziler Dernek Başkanı Rahmi Şahin, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından yetkililer, aileye başsağlığı dileklerini iletti. - SAMSUN
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