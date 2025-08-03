Kilis Cezaevi\'nde Hükümlülere Meslek Edindirme Projesi

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İş Yurtları Kurumu'nun katkılarıyla hükümlü ve tutuklular birçok farklı alanda üretim yaparak hem meslek öğreniyor hem de topluma kazandırılıyor.

Kurum bünyesindeki helva, kahve ve baklava atölyelerinde çalışan hükümlüler, aldıkları sertifikalarla tahliye sonrası için meslek sahibi oluyor. Ceza infaz kurumunda birçok hükümlü çeşitli iş kollarında görev alırken, bu çalışmalar karşılığında günlük ücret alıyor ve iaşe bedeli ödemiyor.

"Amacımız hükümlülere meslek kazandırmak"

Helva Atölyesi sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, "Amacımız hükümlülere meslek kazandırmak. Geçtiğimiz yıl önemli miktarda üretim yaptık, bu yıl hedefimizi daha da yükselttik. Kış aylarında üretim kapasitemiz artıyor. Ürettiğimiz helvaları resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderiyoruz" dedi.

Ceza infaz kurumlarına gönderiliyor

Ceza infaz koruma memuru Halil İbrahim Kaba ise çalıştığı Türk kahvesi paketleme atölyesi hakkında bilgi vererek, "Burada her gün binlerce kahve paketleniyor ve tüketime hazır hale getirilerek diğer ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Amacımız hükümlülere meslek kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"Tüm memurlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim"

Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, "İki yıldır bu atölyede çalışıyorum. Kalfalık ve ustalık belgemi aldım. Kurumdan çıktıktan sonra kendi işyerimi açmak istiyorum. Hem aileme yük olmuyorum hem de ayakta durmayı öğrendim. Burası bana ikinci bir şans verdi. Tüm memurlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

"Hedefimiz onları yeniden topluma kazandırmak"

Baklava Atölyesi Şefi infaz koruma memuru Yusuf Yıldırım da, "Kurumumuzda bulunan hükümlüler daha önce bu mesleği yapmıyorlardı. Burada hem meslek edinip hem de sigortalı olarak çalışıyorlar. Ailelerinden maddi destek almadan hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hedefimiz onları yeniden topluma kazandırmak" şeklinde konuştu.

"Kurumumuzda hükümlülere okuma-yazmadan doktoraya kadar her düzeyde rehberlik ediyoruz"

Ceza infaz kurumu öğretmeni Hasan Ufuk Dağ ise, "Kurumumuzda hükümlülere okuma-yazmadan doktoraya kadar her düzeyde rehberlik ediyoruz. Geniş bir kütüphanemiz var. Hükümlüler düzenli olarak buradan yararlanabiliyor, dilerlerse kitapları bulundukları yerlere götürerek de okuyabiliyorlar" diye konuştu. - KİLİS