Kilis İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kilis İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

01.03.2022 12:07
Kilis İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısını yaptı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde Özel İdarede kısmı çalıştırılacak Avukat ile Harita mühendisinin ücretlerinin belirlenmesi, 2022 yılında uyunacak ruhsat bedelleri, yeni iş yeri açma harçlarına ait komisyon raporu yer aldı. Ayrıca meclis toplantısında Doğan Güreş Paşa Mahallesinde İl Özel İdare adına tescil edilmiş, arsaya cami yapılması için İl Müftülüğüne tahsis edilmesi, Musabeyli Yastıca köyünde Zeytinyağı ve üretim depolama tesisi için hazırlanan İmar planı konuları da görüşüldü. - KİLİS

Kilis İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

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Meclis Başkanı, Harita, Kilis, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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