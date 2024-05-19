Kilis\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kilis'te coşkuyla kutlandı. Kilis Valiliğinin koordinesinde düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleşti. İlk program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Uğur Tunç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program daha sonra Kilis Stadyumu'nda devam etti. Stadyumda düzenlenen etkinlikte milli mücadelenin önemine vurgu yapıldı. 19 Mayıs kutlamalarına Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KİLİS