Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kilis\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kilis Valiliği tarafından düzenlenen törenlerle Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende çelenk sunulması ve milli mücadelenin önemi vurgulandı. Kilis Valisi, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar büyük ilgi gördü.

19.05.2024 13:31
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Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kilis'te coşkuyla kutlandı. Kilis Valiliğinin koordinesinde düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleşti. İlk program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Uğur Tunç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program daha sonra Kilis Stadyumu'nda devam etti. Stadyumda düzenlenen etkinlikte milli mücadelenin önemine vurgu yapıldı. 19 Mayıs kutlamalarına Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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