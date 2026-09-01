Kilis\'te 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Vali Kalaylı Yargı Mensuplarına Başarılar Diledi

Kilis'te 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı düzenlendi.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile adalet camiasının mensupları katıldı.

Programda, adalet teşkilatının çalışmaları değerlendirilirken yeni adli yılın başlaması dolayısıyla temenniler dile getirildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yeni adli yıl dolayısıyla hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve adliye personeline görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Kalaylı, yeni çalışma döneminin verimli ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Kalaylı, 2026-2027 Adli Yılı'nın tüm yargı mensuplarına, adalet teşkilatına, Kilis'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.