Kilis'te Arapça tabelalar tek tek sökülüyor - Son Dakika
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Yerel

Kilis'te Arapça tabelalar tek tek sökülüyor

Kilis\'te Arapça tabelalar tek tek sökülüyor

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in talimatıyla Arapça tabelalara yönelik denetimler başlatıldı. Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan tabelaların kaldırılması için 30 gün süre verildi.

15.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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Kilis'te iş yerlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülürken, diğer dillerdeki tabelalara ise dokunulmadı.

31 Mart 2024 Mahalli İdare Yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı olarak Seçilen Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Belediye başkanının vaatlerinden biri olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülüyor. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Diğer dillerde yazılan tabelalara ise dokunulmadı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Arapça tabelalar tek tek sökülüyor - Son Dakika

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