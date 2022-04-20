Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor - Son Dakika
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Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

20.04.2022 12:02
Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

Kilis kent merkezinde bulunan camilerde Kilis Belediyesi tarafından Ramazan ayında da temizlik işlemleri sürüyor.

Kilis kent merkezinde bulunan camilerde Kilis Belediyesi tarafından Ramazan ayında da temizlik işlemleri sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla Kilis merkezde bulunan camilerin temizliği Ramazan ayında da sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki 65 cami ve mescidin içerisinde bulunan halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkandıktan sonra kurutuluyor. Ramazan ayı içerisinde camilerin halılarının yıkanması işlemleri aralıksız sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Camilerin temizliği, halıların yıkanma işlemlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini, Ramazan ayında da bu işlemlerin atarak devam edeceğini söyledi. - KİLİS

Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor
Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

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Kilis Belediyesi, Ramazan, Kilis, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor - Son Dakika


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