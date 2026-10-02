Kilis\'te Dünya Yürüyüş Günü\'nde sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Kilis'te Vali Yardımcısı Eray Gürsoy'un katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe kurum müdürleri, daire amirleri ve 7'den 70'e vatandaşlar katıldı. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Kilis Vali Yardımcısı Eray Gürsoy'un katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım, kurum müdürleri, daire amirleri ve 7'den 70'e her yaştan vatandaş katıldı. Yürüyüşle sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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