Kilis'te esnaf, 80'ler akımıyla tüplü TV fiyatlarının 5 bin TL'ye çıktığını söyledi - Son Dakika
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Kilis'te esnaf, 80'ler akımıyla tüplü TV fiyatlarının 5 bin TL'ye çıktığını söyledi

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Kilis\'te esnaf, 80\'ler akımıyla tüplü TV fiyatlarının 5 bin TL\'ye çıktığını söyledi
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Kilis'te yaklaşık 20 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, sosyal medyada yayılan 80'ler akımıyla tüplü televizyon ve eski radyolara ilginin arttığını söyledi. Üzümbalı, bu ürünlerin fiyatlarının bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıktığını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımı, geçmişin izlerini taşıyan tüplü televizyonlara ilgiyi artırdı. Kilis'te antikacılık yapan esnaf, vatandaşların eski televizyonları yeniden sormaya başladığını belirtti.

Kilis'te yaklaşık 20 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, son aylarda sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımının eski elektronik eşyalara olan ilgiyi yeniden artırdığını söyledi. Özellikle tüplü televizyonlar, antenli eski modeller ve radyoların vatandaşlar tarafından sorulduğunu ifade eden Üzümbalı, bu ürünlerin fiyatlarının bin 500 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıktığını belirtti.

80'ler akımının ardından vatandaşların geçmişe dönük özlem duymaya başladığını dile getiren Üzümbalı, "80'ler akımı çıktıktan sonra gerçekten bir ilgi oluştu. İnsanlar geçmişe dönmek istiyor, eski televizyonları soruyor. Geçmişte televizyon yayınları İstiklal Marşı ile başlayıp yine İstiklal Marşı ile sona eriyordu. Vatandaşlar o dönemin televizyonlarına ve yayın kültürüne özlem duyuyor" şeklinde konuştu. O dönemde televizyonlar belirli saatlerde açılıp kapandığını belirten Üzümbalı, Şimdiki televizyonlar ise sürekli açık. İnsanlar o yılların özlemini yeniden yaşamak istiyor" diye konuştu.

Öte yandan, antikacı dükkanına gelen vatandaşlar da 80'ler akımının etkisiyle eski televizyonlara merak sardıklarını, sosyal medyanın kendilerine geçmişteki televizyonları yeniden hatırlattığını belirtti.

Kaynak: İHA
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